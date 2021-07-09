Ульяновск, , 11:42 — REGNUM В Ульяновской области выдвинут ещё один кандидат на выборах губернатора. Это следует из данных системы ГАС-Выборы, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На выборы в качестве претендента на главный пост в регионе выдвинулся 54-летний, депутат гордумы Михаил Долгов. Его выдвинуло ульяновское отделение политической партии «Коммунисты России».

Таким образом, на пост губернатора Ульяновской области выдвинулись восемь кандидатов, все они — партийные кандидаты. Помимо Долгова, планируют баллотироваться Маргарита Баржанова («Справедливая Россия»), Геннадий Бударин («Зелёные»), Ильдар Габитов («Родина»), Светлана Горева («Новые люди»), Олег Горячев («Яблоко»), Сергей Маринин (ЛДПР) и Алексей Русских (КПРФ).

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах 17 — 19 сентября в Ульяновской области будет работать 972 постоянных избирательных участка, из них системой видеонаблюдения планируется охватить 412 крупных участков. В целом на выборах задействуют порядка 8,5 тыс. членов избирательных комиссий и 4 тыс. общественных наблюдателей.

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