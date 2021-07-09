Москва, , 11:50 — REGNUM Российская сторона надеется, что расследование Международной организации гражданской авиации (ICAO) в отношении белорусского инцидента с лайнером компании Ryanair будет неполитизированным и профессиональным. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 9 июля на брифинге.

«В сентябре ожидается окончательное заключение группы, и мы по-прежнему исходим из необходимости профессиональной и всесторонней оценки ситуации, не допускающей политизации вопроса и преждевременных оценочных суждений», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что в конце июня на заседании Совета ICAO обсуждался промежуточный доклад о происшествии с лайнером. В нём говорится, что об инциденте нужна дополнительная информация, и секретариат намерен просить помощи у вовлеченных государств и организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, после экстренной посадки в Минске самолёта Ryanair ряд государств ограничили воздушное сообщение с Белоруссией. Глава белорусского МИД Владимир Макей заявлял, что Запад не заинтересован в расследовании инцидента с самолетом.

Читайте также: Минтранс США ограничил авиасообщение с Белоруссией