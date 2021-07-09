Москва, , 11:39 — REGNUM Ситуация на Украине продолжает вызывать обеспокоенность, по-прежнему пробуксовывают переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сегодня, 9 июля, в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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Дипломат отметила, что идея создания параллельного формата переговоров по урегулированию конфликта на юго-востоке страны, которую высказал президент Украины Владимир Зеленский, призвана отвлечь внимание от саботажа Киевом Минских соглашений.

«Это демонстрирует, что Украина осознанно заводит процесс урегулирования в тупик, делает это намеренно, целенаправленно и последовательно», — подчеркнула директор департамента информации и печати МИД России.

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Захарова указала на то, что Киев одновременно продолжает стягивать новые силы к линии соприкосновения в Донбассе и ужесточать экономическую и гуманитарную блокаду региона. Это ещё более ухудшает и без того тяжелое положение его жителей, подчеркнула дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил, что выступает за расширение «нормандского формата» переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Глава государства дал понять, что Киев рассчитывает привлечь к переговорному процессу США.