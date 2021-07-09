Сеул, , 11:43 — REGNUM Власти КНДР отказались от получения британо-шведской вакцины компании AstraZeneca в рамках программы COVAX Facility из-за опасений по поводу потенциальных побочных эффектов. Об этом 9 июля сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад южнокорейского Института стратегии национальной безопасности (INSS).

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По имеющимся данным, Пхеньян также не хочет использовать вакцину китайского производства по соображениям её эффективности и безопасности.

Напомним, что в рамках программы COVAX Facility Северная Корея должна получить 1,99 млн доз вакцины, однако препарат не был доставлен в страну.

«Судя по всему, КНДР позитивно рассматривает российскую вакцину, но требует предоставить её бесплатно», — считают эксперты.