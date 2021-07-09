Киев, , 11:33 — REGNUM Лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Верховной рады Виктор Медведчук считает, что адвокаты опровергли все доводы стороны обвинения в пользу продления домашнего ареста для него, хотя в итоге суд принял именно такое решение.

Об этом он заявил на брифинге 9 июля после оглашения решения суда, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Фактически все доводы, которые были в материалах подозрения, доводы, которые были перечислены в материалах о продлении меры пресечения, поданных прокуратурой, были полностью опровергнуты… С учетом тех норм уголовного процесса, которые регулируют вопросы и продления меры пресечения, и законности представления в суд для рассмотрения этого вопроса, я считаю, что защита сделала все для того, чтобы сегодня решение было справедливым», — сказал Медведчук.

Лидер оппозиции подчеркнул, что он и его защитники будут и дальше делать всё, чтобы доказать его невиновность.

«Как минимум, я готов к любому решению суда, потому что понимаю, что это только очередной этап борьбы с незаконным уголовным преследованием и политическими репрессиями. Не напрасно следствие и прокуратура сделали все для того, чтобы продлить сроки досудебного расследования до 11 ноября текущего года. Поэтому борьба продолжается, и мы будем делать все для того, чтобы опровергнуть незаконные уголовные обвинения, которые сегодня пытается навязать и инкриминировать мне власть», — констатировал политик.

ИА REGNUM напоминает, что 7 июля Печерский районный суд города Киева принял решение о продлении досудебного расследования по делу о государственной измене со стороны Медведчука. 8 июля суд весь день рассматривался вопрос о продлении политику меры пресечения, а вердикт огласил утром 9 июля — продление домашнего ареста до 7 сентября.