Оттава, , 11:36 — REGNUM На фоне призывов граждан и бизнес-сообщества в Канаде представить всеобъемлющий план по снятию ковид-ограничений для туристов премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил, что пройдет еще «немало времени», прежде чем Канада будет готова принимать непривитых от COVID-19 туристов. Об этом он заявил 9 июля в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос представителя телеканала CTV News.

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В ответ на вопрос журналистов о том, когда туристический сектор Канады сможет начать принимать как вакцинированных, так и не прошедших иммунизацию туристов из-за границы, Трюдо заявил следующее: «Я могу заверить вас прямо сейчас, что этого не произойдет еще долгое время».

»Мы должны продолжать следить за тем, чтобы безопасность канадцев, те потери, которые так много людей понесли за последние многие-многие месяцы, не были напрасными», — заявил Трюдо.

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