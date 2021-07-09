Воронеж, , 11:33 — REGNUM Сергей Потапов покинул должности руководителя департамента строительной политики Воронежской области с 8 июля, сообщили в пресс-службе облправительства.

«Губернатор Александр Гусев 8 июля подписал указ об освобождении Сергея Потапова от замещаемой должности руководителя департамента строительной политики Воронежской области», — говорится в сообщении.

Как уточняется, увольнение с должности состоялось по инициативе самого Потапова. Добавим, что на посту он проработал чуть более года, с апреля 2020-го.