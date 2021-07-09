Вашингтон, 9 июля, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Выделение специальных прав заимствования (SDR) странам-членам Международного валютного фонда (МВФ) позволит усилить их реакцию на кризис, вызванный пандемией COVID-19. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает ИА Красная Весна.

International Monetary Fund Главное здание МВФ в Вашингтоне

Георгиева оценила выделение средств в размере $650 млрд как самое крупное в истории фонда со времен Великой депрессии.

SDR были созданы в 1969 году как финансовый инструмент пополнения резервов. По данным МВФ, всего было выделено SDR на сумму, эквивалентную $293 млрд. При этом крупнейшее выделение SDR было в 2009 году после мирового финансового кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайские СМИ заметили и осветили заявление директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, в котором она призвала страны — участницы «Группы двадцати» укреплять международное сотрудничество и противостоять неравномерности восстановления мировой экономики в условиях пандемии.