Москва, 9 июля, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Московской области задержан мужчина, подозреваемый в подготовке терактов. Видео его задержания опубликовал Следственный комитет.

Иван Шилов ИА REGNUM Исламисты, исламкие радикалы, террористы

На кадрах мужчину задерживают бойцы СОБР, действия происходят в бытовке. У подозреваемого изъяли компоненты взрывчатки и заготовку бомбы. Задержанный признался в подготовке террористического акта.

По данным следствия, мужчина являлся членом «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), самостоятельно вступив в его ряды. Подозреваемому уже избрана судом мера пресечения — его поместили в следственный изолятор.