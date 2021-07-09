СОБР задержал в Подмосковье готовившего теракты боевика
Москва, 9 июля, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Московской области задержан мужчина, подозреваемый в подготовке терактов. Видео его задержания опубликовал Следственный комитет.
Иван Шилов ИА REGNUM
Исламисты, исламкие радикалы, террористы
На кадрах мужчину задерживают бойцы СОБР, действия происходят в бытовке. У подозреваемого изъяли компоненты взрывчатки и заготовку бомбы. Задержанный признался в подготовке террористического акта.
По данным следствия, мужчина являлся членом «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), самостоятельно вступив в его ряды. Подозреваемому уже избрана судом мера пресечения — его поместили в следственный изолятор.