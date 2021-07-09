Челябинск, 9 июля, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Челябинской области эвакуируют жителей посёлка Джабык Карталинского района. Причиной является угроза распространения природного пожара, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона.

Лесной пожар

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Эвакуация ведётся на двух автобусах ПАЗ. В посёлке всего живут 738 человек, в том числе 215 детей. Количество подлежащих эвакуации уточняется.

Ранее в превентивных целях были эвакуированы 118 детей из лагеря «Родничок» и 22 человека из числа персонала. А из населённых пунктов Запасный в Карталинском районе и Дуванкуль в Нагайбакском вывезли 49 граждан, в том числе 13 детей. Жители Дуванкуля уже вернулись в свои дома, угроза перехода огня на их дома ликвидирована.