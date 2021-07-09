Москва, 9 июля, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы получил крупный финансовый иск, адресованный ПАО Судостроительный завод «Северная верфь». С ответчика истец в лице Минобороны РФ требует более 0,5 млрд рублей. Дата слушаний ещё не назначена, так как дело к производству не принято, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Деньги

Исковое заявление было подано 7 июля 2021 года. Сумма исковых требований — 509 982 241,77 рубля. Детали пока не сообщались.

Напомним, свою историю завод-ответчик ведёт с «Путиловской верфи», основанной в ноябре 1912 года. Среди основных направлений работы предприятия — строительство боевых надводных кораблей разных классов, ремонт кораблей ВМФ России, а также иностранных ВМФ и коммерческое судостроение. Верфь входит в состав дивизиона АО «Объединённая судостроительная корпорация», которому на июнь 2021 года принадлежит 85,72% акций. Также 13,75% акций — у государства, полномочия акционера выполняет Росимущество.