Москва, 9 июля, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Объёма добычи лососевых хватит для обеспечения красной икрой внутреннего рынка и экспорта. Об этом журналистам заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Пресс-служба Росрыболовства Илья Шестаков, глава Федерального агентства по рыболовству

«Ожидания, которые у нас сейчас есть, достаточно оптимистичны, и в целом наука говорит о том, что прогноз по имеющимся сейчас данным будет подтвержден, мы сможем добыть 465 тысяч тонн [лососевых]. Это будет неплохой результат, его хватит и для обеспечения внутреннего рынка, и для экспорта, и для того, чтобы обеспечить россиян красной икрой», — сказал Шестаков.

По его словам, на данный момент цена на красную икру «значительно выросла» по сравнению с 2020 годом.

Шесткаков уточнил, что на сегодняшний день имеются «небольшие остатки [красной икры], которые реализуются по очень высоким ценам».