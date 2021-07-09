Афины , , 12:44 — REGNUM При росте заболеваемости ковидом в Греции власти не видят соответствующего давления на систему здравоохранения, заявил министр развития и инвестиций Адонис Георгиадис 9 июля в интервью телеканалу ANT1.

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По словам министра, стране сейчас нужно спокойно справиться с возросшей передаваемостью дельта-варианта вируса. Ряд ограничительных мер, которые относятся к работе транспорта и мест массового посещения, уже объявлен, власти следят за ситуацией.

Что касается возможности масштабного локдауна, министр сказал, что «всеобщей изоляции снова не будет, потому что тем, кто полностью вакцинирован, не грозит опасность оказаться в отделении интенсивной терапии. Они составляют более 50% населения. Мы не можем их ограничивать. Они выполнили свой долг, они были вакцинированы, и никто не имеет права ограничивать их, говорить им «оставаться дома».