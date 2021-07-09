Аксай, Ростовская область, 9 июля, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Ростовской области через суд отменена покупка внедорожника. Иномарку Renault Duster стоимостью более 1,7 млн рублей приобрела администрация Аксайского городского поселения, сообщили ИА REGNUM в донской прокуратуре.

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В ходе прокурорской проверки установлено, что в документацию к аукциону были включены требования к товару, соответствующие исключительно модели Renault Duster в комплектации Drive Plus. Таким образом, было ограничено количество участников закупки и нарушены права других предпринимателей.

Исковые требования надзорного ведомства о признании торгов и муниципального контракта недействительными поддержал 15-й арбитражный апелляционный суд. Муниципальные власти должны вернуть автомобиль и вернуть потраченные средства.