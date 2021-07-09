Чебоксары, 9 июля, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В Чувашии ожидается новая волна жары. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погоды в Чувашии» Владимир Михайлов.

ИА REGNUM В Чебоксарах

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10 июля в республике ожидаются кратковременные ливневые дожди, при этом не исключаются град и сильный ветер до 18 метров в секунду. Столбики термометров удержатся на 30-градусной отметке.

11 июля северный ветер принесёт свежесть, а в ночь на 12 июля похолодает до +12 градусов. Дожди с грозами могут вернуться 13 и 14 июля, но они принесут не прохладу, а повышение влажности воздуха и духоту.

С 15 июля Чувашия окажется в зоне действия тропической воздушной массы, поэтому по ночам будет +20 градусов, а дневная температура составит +29…+34 градуса.

По предварительным прогнозам, в конце второй декады июля в Чебоксарах температура вырастет до +35 градусов.