Кострома, 9 июля, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В Костромской области слабо контролируют соблюдение режима самоизоляции со стороны граждан, больных COVID — 19. Об этом со ссылкой на результаты выборочного опроса населения сообщает администрация региона.

Наталья Диева Пенсионерка на прогулке

Контрольное управление администрации опросило 94 человек, зараженных коронавирусом. Выяснилось, что в 82% случаев никто не проверял процесс изоляции костромичей, а 32% респондентов не получили постановлений с требованиями соблюдать соответствующий режим.

Беспокойство у властей вызывает соблюдение масочного режима в общественном транспорте. По словам главного санитарного врача Костромской области Александра Кокоулина, на маршрутах, обслуживаемых частниками, в масках находятся «не более 20%» пассажиров. В муниципальном транспорте ситуация лучше — кондукторы отслеживают ситуацию и делают замечания горожанам.

По данным на 9 июля на дому от коронавируса лечатся 2279 жителей Костромской области. Они обязаны находиться дома до полного выздоровления. Граждан, чьё заболевание протекает в тяжелой и среднетяжёлой форме, направляют в больницы. Таких пациентов в регионе 472.