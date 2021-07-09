Челябинск, 9 июля, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В Челябинской области к утру 9 июля отмечено улучшение ситуации с природными пожарами. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

Gov.ru Алексей Текслер

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«Ситуация сейчас лучше, чем она была ночью», — сказал губернатор. Также он выразил надежду на то, что обстановка и дальше будет расслабляться.

Как сообщало ИА REGNUM, природные пожары вспыхнули в регионе 8 июля днём. Этому способствовала жара. А затем распространению пламени помог сильный ветер.