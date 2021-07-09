* талибов — запрещённая в России организация

Оттава, , 11:25 — REGNUM Трое высокопоставленных бывших командиров оперативных групп, участвовавших в военных операциях Канады в Афганистане, подписали срочное обращение к министру по делам иммиграции Марко Мендичино с просьбой возобновить программу переселения для местных афганских переводчиков, которые работали вместе с солдатами и дипломатами и жизням которых в настоящее время угрожает стремительное продвижение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по территории Афганистана. Об этом 9 июля сообщил канадский телерадиовещатель CBC.

Генерал-майоры в отставке Денис Томпсон, Дин Милнер и Дэйв Фрейзер написали открытое письмо, в котором предупредили, что 115 бывших афганских переводчиков и их семьи, все еще находящиеся в разрушенном войной Афганистане, подвергаются смертельной опасности после значительных успехов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по овладению территории.

«Если и когда они будут найдены, за свою службу в поддержку нашей миссии они, вероятно, будут заключены в тюрьму, или с ними может произойти худшее», — говорится в письме, опубликованном поздно вечером 8 июля, копия которого была получена CBC News.

«Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.