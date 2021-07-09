Ярославль, 9 июля, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Ярославской области установлен новый суточный рекорд по числу заражений коронавирусом за всё время пандемии. По данным регионального оперштаба, за последние сутки вирус выявлен у 202 человек.

Инфекционная больница в Ярославле

Предыдущее максимальное значение фиксировалось в декабре 2020 года и составляло 193 заражённых в сутки.

А вот число пациентов ковид-отделений ниже максимума второй волны. Лечатся от COVID-19 1650 пациентов, во время зимнего пика их было более двух тысяч.

Редакция ИА REGNUM призывает ярославцев соблюдать все ограничения, установленные властями.