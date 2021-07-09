В Ярославской области побит рекорд заражений коронавирусом за всю пандемию
Ярославль, 9 июля, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Ярославской области установлен новый суточный рекорд по числу заражений коронавирусом за всё время пандемии. По данным регионального оперштаба, за последние сутки вирус выявлен у 202 человек.
Инфекционная больница в Ярославле
Предыдущее максимальное значение фиксировалось в декабре 2020 года и составляло 193 заражённых в сутки.
А вот число пациентов ковид-отделений ниже максимума второй волны. Лечатся от COVID-19 1650 пациентов, во время зимнего пика их было более двух тысяч.
Редакция ИА REGNUM призывает ярославцев соблюдать все ограничения, установленные властями.