Кемерово, 9 июля, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Кемеровской области на сегодняшний день насчитывается 24 704 заявления на выплаты беременным и одиноким родителям, из которых 2759 — от беременных женщин. Об этом сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России (ПФР).

(сс) StockSnap Беременная женщина

«В основном жители предпочли отправлять документы дистанционно — 99% подали сведения через портал Госуслуг, — уточняет ПФР. — Нужно отметить, что далеко не все претенденты правильно заполняют документы, из-за чего их заявления будут отправлены на доработку или по ним будет вынесен отказ».

Отметим, что для получения выплаты среднедушевой доход каждого члена семьи не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в регионе. В Кузбассе он равен 10 727 рублям.