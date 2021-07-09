Джакарта, , 11:18 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии подтвердило, что ещё 23 индонезийских гражданина заразились коронавирусом за границей, сообщает Kompas.

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Согласно данным министерства, новые случаи выявлены в Суринаме, в Швейцарии, в Эфиопии, в Катаре и на Тайване.

Всего коронавирусом за границей заразились 5250 граждан Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 16 провинциях Индонезии все еще есть медицинские работники, которые не привились против коронавируса.

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