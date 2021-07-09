Каневский район, Краснодарский край, 9 июля, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Школьный автобус без детей попал в автоаварию в Каневском районе Краснодарского края утром 9 июля, в результате пострадали четыре человека.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Предварительно установлено, что около 07:00 на автодороге Каневская — Березанская водитель Kia Ceed, нарушив правила обгона, выехал на встречную полосу и столкнулся со школьным автобусом «ГАЗель».

В момент аварии детей в автобусе не было. В результате ДТП травмы получили водители обоих транспортных средств, пассажирка иномарки и пассажирка автобуса. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили «Кубанские новости».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, утром 9 июля ещё одно крупное ДТП с участием автобуса произошло в Сочи — в результате пострадали 12 человек.