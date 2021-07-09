Киев, , 11:21 — REGNUM Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявляет, что решение о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста несправедливо, незаконно и будет обжаловано.

Об этом он сказал на брифинге 9 июля после оглашения решения Печерским районным судом города Киева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Лидер ОПЗЖ подчеркнул, что решение не только несправедливое, оно ещё построено на нарушениях Уголовного процессуального кодекса, в том числе, в части подачи ходатайства о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста.

«Суд не учел доводов защиты. Но я лично, как и представители моей защиты, был готов к любому решению, потому что мы понимаем, что это лишь один из этапов борьбы. Если следствие продлено до 11 ноября, то понятно, что эти действия власти будут продолжаться, как будет продолжаться и наша борьба по защите справедливости, борьба с беззаконием и политическими репрессиями», — заявил он.

Оппозиционер объяснил, что прокуратура нарушила все сроки подачи ходатайства о продлении ему меры пресечения, однако суд не принял во внимание это грубое нарушение.

«Прокуратура могла подать это ходатайство не позднее чем за 10 дней до окончания домашнего ареста, то есть не позднее 29 июня. Этого сделано не было, и это то грубейшее нарушение, которое влечет за собой нерассмотрение судом или отказ в рассмотрении ходатайства о продлении меры пресечения», — уточнил Медведчук.

Однако, заявил политик, несмотря на все доводы адвокатов и приведенные многочисленные примеры из судебной практики, когда суды из разных регионов Украины именно таким образом применяли вышеуказанную норму уголовного процессуального законодательства, Печерский районный суд не принял во внимание факт допущенного прокуратурой нарушения. Как не учел суд и тот факт, что ходатайство прокуратуры о продолжении меры пресечения было составлено безграмотно и неправильно: в нем говорилось о продлении домашнего ареста «до двух месяцев», то есть всего на три дня, в то время как нужно было ходатайствовать о продлении «на два месяца».

При этом лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заверил присутствующих, что это несправедливое судебное решение будет обжаловано в Киевском апелляционном суде.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Печерский районный суд Киева продлил Медведчуку домашний арест до 7 сентября. Оппозиционного политика в мае обвинили в государственной измене по нескольким эпизодам.