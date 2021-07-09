Москва, 9 июля, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила проведения административного обследования лесов, сообщает 9 июля сайт правительства.

Вырубка леса

Обследования будут проводить должностные лица федеральных и региональных органов управления в сфере лесного хозяйства. Они будут следить за состоянием лесов, анализировать и сопоставлять сведения с открытых информационных ресурсов, запрашивать у органов власти и операторов информационных систем дополнительную информацию.

При обнаружении нарушения инспекторы составят акт и в течение пяти дней направят его в органы лесного надзора. В качестве примера деятельности, которую необходимо пресекать, в правительстве указали незаконную вырубку леса или сооружение нелегальных построек.

Отмечается, что новые правила вводятся с целью сохранения лесов и борьбы с чёрными лесорубами, а также незаконным вывозом древесины.