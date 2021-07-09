Ростов-на-Дону, 9 июля, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Ростовской области во второй половине дня 9 июля жара достигнет +35 градусов, сообщается на сайте регионального МЧС России.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Жара

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Донские синоптики осадки не прогнозируют. Ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 12−14 метров в секунду.

В дневные часы воздух прогреется до +28…+33 градусов. В южных и восточных районах столбики уличных термометров поднимутся до +35 градусов.

В северо-восточных районах Ростовской области сохранится пожарная опасность самого высокого класса.