Москва, , 11:28 — REGNUM Посольство России направило запрос в МИД Албании в связи с сообщениями о возбуждении уголовных дел против двух российских граждан, заподозренных в шпионаже. Об этом 9 июля сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Официальные структуры Албании на этот счет не высказывались. Никакой информации по дипломатическим каналам не поступало. Посольством России направлен запрос в МИД Албании, на который пока нет ответа», — сказал она.

Также Захарова указала на запущенную в Албании информационную кампанию на тему возбуждения местной прокуратурой уголовных дел в отношении двух граждан РФ, «якобы заподозренных в шпионаже накануне и в ходе недавних натовских учений».

Кроме этого, официальный представитель российского МИД отметила, что один из указанных граждан РФ ранее обратился в МИД РФ с жалобой на длительное задержание и некорректное обращение с ним при пересечении границы с Албанией, куда он прибыл с туристическими целями.

«В этой связи нашими дипломатами был предпринят демарш Тиране с акцентом на необходимость строго соблюдения в подобных случаях соответствующих международных норм, в том числе правочеловеческих, консульских. Пока на данном этапе речь идет, судя по всему, об отработке вне какой-либо связи с реальностью пропагандистской установки североатлантического альянса», — добавила она.

Отметим, ранее стало известно, что прокуратура Албании возбудила дело о шпионаже на учениях НАТО Defender Europe 21 против двух российских граждан и против пяти граждан Чехии.