Сочи, Краснодарский край, , 11:12 — REGNUM Запуск национальных проектов открыл огромные возможности для экономического развития регионов России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 июля заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на форуме молодых политологов России «Дигория» в Сочи, отвечая на вопрос о нынешней модели федерализма в России.

«Я очень надеюсь, что это национальные проекты, благодаря вовлечению людей в ход их реализации, станут по-настоящему общенациональными, общенародными. Благодаря этим нацпроектам регионы получают колоссальные возможности для преобразования, для меня — родной земли. Мне нравится обустраивать родную землю», — заявил Азаров.

«Я вижу вместе со своими земляками, как эти возможности использовать и мы их используем. Это новые больницы, школы, это новые детские сады, это новые дома творчества и культуры, это благоустроенное жильё и благоустроенные территории», — указал он.

Национальные проекты позволили направить крупные инвестиции и в развитие инфраструктуры.

«Мы сейчас одновременно строим сразу три моста через три главные водные артерии нашего региона: через реки Сок, Самару и Волгу. Такого не было никогда в истории нашего региона, а мы часто любим вспоминать советское время, иногда имперское время. Никогда в Самарской области не строилось три таких масштабных моста, а всего, кстати, восемь строим, имея в виду и переходы, и маленькие реки», — отметил губернатор.

«У нас есть колоссальные возможности благодаря нацпроектам, благодаря руке Москвы. Мы обязаны эти возможности использовать во имя и во благо человека и нашего региона», — подчеркнул он.