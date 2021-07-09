Вашингтон, , 11:09 — REGNUM Член палаты представителей от Республиканской партии Марк Грин призвал отстранить от преподавания профессора Академии ВВС США, которая продвигала в рядах вооруженных сил страны критическую расовую теорию, сообщает New York Post.

«Пренебрежение США как расистской страной должно лишить права преподавания в одном из самых престижных учебных заведений нашей страны», — заявил исполняющий обязанности министра ВВС член парламента Марк Грин, выпускник Вест-Пойнт и отставной майор армии США.

«Наши академии вооруженных сил готовят юношей и девушек к борьбе за нашу страну. Как мы можем ожидать, что кто-то будет сражаться за страну, которая, как их учат, расистская?» — добавил он.

Заявление Грина стало реакцией на статью в Washington Post Линн Чандлер Гарсиа, доцента политических наук. Гарсия написала, что она преподает критическую расовую теорию, потому что «жизненно важно, чтобы курсанты понимали историю расизма, который сформировал как внешнюю, так и внутреннюю политику» США.

В рамках критической расовой теории утверждается, что расизм лежит в основе всех человеческих взаимодействий, и рассматривает человеческий опыт как постоянную борьбу между расами, часто с акцентом на «привилегии белых». Опасения по поводу того, что теория будет изучаться в начальной, средней и старшей школе, вызвали негативную реакцию родителей и депутатов-республиканцев, которые говорят, что она учит детей судить друг друга по цвету кожи.