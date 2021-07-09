Ростов-на-Дону, 9 июля, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону вынесен приговор организатору финансовой пирамиды, похитившему у людей несколько десятков миллионов рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР Мошенник

Следствие и судом установлено, что директор потребительского общества «Центр социальных программ» и кредитного потребительского кооператива «Доверие Капитал» совместно с подельниками с 2011 года по 2019 год похитил у пайщиков более 68 млн рублей. Пострадавшими признаны более 500 человек.

Мужчина признан виновным в мошенничестве и приговорён к четырём годам колонии общего режима. Решение суда в законную силу пока не вступило.