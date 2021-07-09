Владикавказ, , 11:06 — REGNUM В Северной Осетии назначили на должность врио министра финансов РСО-Алания Олега Исакова. Указ о назначении подписал врио главы республики Сергей Меняйло. Ранее Исаков уже возглавлял минфин РСО-Алании: с 2015 по 2017 годы он был сначала врио, а затем главой ведомства.

Кроме этого, у нового назначенца есть опыт работы в течение десяти лет в Счетной палате РФ и отделении Пенсионного фонда Северной Осетии, которое он возглавлял в период с 2010 по 2015 годы.

До нынешнего назначения на должность врио главы минфина Исаков работал заместителем директора по развитию научно-технического центра «Твердотельная СВЧ-электроника» РТУ МИРЭА г. Москва.

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