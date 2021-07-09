Москва, , 11:04 — REGNUM Убийство президента Гаити Жовенеля Моиза стало следствием внутренней нестабильности в этой стране. Об этом 9 июля заявил представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Мы продолжаем следить за ходом расследования наглого, демонстративного убийства президента Гаити», — сказала представитель МИД. Она добавила, что информация о задержании подозреваемых вызывает обеспокоенность, так как среди задержанных оказались граждане Колумбии и США.

«Она (информация — прим. ИА REGNUM) указывает на то, что в очередной раз сугубо внутренний конфликт пытаются использовать в своих узкокорыстных интересах внешние силы», — добавила Захарова. По её словам, подобные попытки наблюдаются и в странах ближнего зарубежья.

Как сообщало ИА REGNUM, среди задержанных лиц, подозреваемых в убийстве президента Гаити, оказались два гражданина США гаитянского происхождения — Джеймс Солаж и Жозеф Венсан.

Читайте ранее в этом сюжете: Задержанные американцы рассказали о цели нападения на президента Гаити