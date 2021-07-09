Воронеж, 9 июля, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В Воронежскую область возвращается жара — с 9 июля и в последующие дни в регионе установиться дневная температура выше +30 градусов по Цельсию. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Воронежского гидрометеоцентра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

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Так, уже днём 9 июля температура воздуха в Воронеже прогреется до + 30−32°, при этом будет облачно, ветер северный 8−13 м/с.

10 июля днём в Воронеже ожидается +31−33°, также при небольшом северном ветре, ночная температура — 17−19°.

Жара сохранится в воскресенье, 11 июля, начало недели, 12−13 июля — тоже будет жаркой: днём до +32°, ночью — не ниже +19°. Согласно данным Росгидромета, 30-градусная жара задержится в Воронежской области минимум до 15 июля.