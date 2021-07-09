Токио, , 10:55 — REGNUM Глава департамента по делам Северной Америки МИД Южной Кореи Ко Юн Чжу провёл 9 июля в Токио встречу с главой североамериканского бюро МИД Японии Итикавой Кэйити. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, участники встречи обсудили итоги саммитов лидеров своих стран с президентом США, состоявшихся в первой половине текущего года, обменялись мнениями по вопросам, предоставляющим взаимный интерес, включая ситуацию в регионе, а также согласились с важностью трехстороннего сотрудничества между Японией, Южной Кореей и США.

Других подробностей МИД Южной Кореи не приводит. Так же не сообщается о том, обсуждалась ли возможность визита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Японию для участия в церемонии открытия Олимпийских игр.