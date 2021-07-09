Элиста, 9 июля, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 9 июля.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: число заболевших и умерших растет — трансляция»

За весь период пандемии в Калмыкии COVID-19 погубил 425 человек.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии ситуация с распространением коронавируса остаётся сложной. Ежедневный прирост превышает 90 случаев заражения.