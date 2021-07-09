Ещё один житель Калмыкии стал жертвой коронавируса
Элиста, 9 июля, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 9 июля.
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Коронавирус
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За весь период пандемии в Калмыкии COVID-19 погубил 425 человек.
ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии ситуация с распространением коронавируса остаётся сложной. Ежедневный прирост превышает 90 случаев заражения.