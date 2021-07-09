Карталы, Челябинская область, 9 июля, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер едет в Карталинский район, где сложилась наиболее сложная обстановка с лесными пожарами. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

skeeze Лесной пожар

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В беседе с журналистами он отметил, что пожары угрожали четырём населённым пунктам, из которых три находятся в этом муниципалитете. К борьбе с огнём уже привлекли авиацию — самолёт и вертолёт. С воздуха на очаги уже сбрасывают воду.

Как сообщало ИА REGNUM, пожары возникли 8 июля. Им способствовали сильный ветер и жара.