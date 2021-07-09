Элиста, 9 июля, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 94 человека, сообщает региональный оперштаб 9 июля. Это на один случай меньше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Лечение в ковидных госпиталях получают 430 пациентов с коронавирусом, из них в тяжёлом состоянии находятся 23 человека. Режим самоизоляции предписано соблюдать 1 999 жителям республики.

С начала пандемии в Калмыкии подтверждено 22 467 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 20 950 носителей инфекции.