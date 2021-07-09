Анкара, , 10:50 — REGNUM Представители министерств обороны Грузии, Турции и Азербайджана в режиме онлайн обсудили подготовку к военным учениям Eternity-2021. Об этом 8 июля сообщает турецкое военное ведомство.

Сообщается, что это было первое совещание о трёхсторонних учениях в 2021 году. Их планируется провести с 4 по 8 октября. Информация о месте проведения пока не обнародована.

Напомним, военные учения Eternity впервые прошли в 2014 году. В 2017 году их проводили в Грузии, в 2018 году — на территории Турции, а в 2019 году — в Азербайджане.

В 2020 году подобных трёхсторонних учений не было.