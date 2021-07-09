Сретенск, Забайкальский край, 9 июля, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов дал поручение сохранить булыжную мостовую в Сретенске, которая ранее находилась под слоем асфальта. Подробности о рабочей поездки главы региона сообщает пресс-служба краевого правительства.

Пресс-служба правительства Забайкалья Центральная площадь Сретенска, где ведутся ремонтные работы

«Сретенск — один из древних городов Забайкальского края, очень красивый по архитектуре. Сейчас, когда мы осуществляем проекты по благоустройству современной городской среды, должны учитывать культурные и исторические аспекты города. Выявился факт: что под нынешним грунтовым и асфальтовым покрытием находится булыжная мостовая. Надо посмотреть, что можно сделать для сохранения объекта исторического наследия», — отметил Александр Осипов.

Пресс-служба правительства Забайкалья Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в рамках рабочей поездки посетил Сретенский район

Он дал поручение руководству города и Сретенского района, а также профильному министерству, курирующему проекты благоустройства, проработать данный вопрос, подчеркнув, что горожане должны видеть историю своего города. В настоящее время ремонтные работы на площади города Сретенска приостановлены.

По словам прораба Александра Пахомова, реконструкция площади началась в конце апреля текущего года:

«Когда приступили к работам, мы не знали о булыжной мостовой, разработчиками проекта это момент не был учтен».

Как сообщало ИА REGNUM, Забайкалье вошло в состав Российского государства только с середины XVII века. Осваивая загадочную Даурию (так называли земли за Байкалом), русские казаки продвигались на восток по «немирной земле на великой реке Шилке», где строили зимовья и остроги в удобных для обороны местах, которые служили им защитой от нападения недругов.

Одним из первых статус города получил тогда Сретенск. По приданию, своим названием он обязан часовне, освященной в день Сретения Господня. Здесь проходил знаменитый Царский тракт, где по этапу отправляли тысячи политических и уголовных заключенных на рудники Нерчинской каторги и в тюрьмы — Атакуй, Кадая, Кутомара, Горный Зерентуй, на Карийскую каторгу и Шилкинский завод.

Сретенск по праву можно считать городом с уникальной историей. Был он основан в 1689 году как острог, став центром Сретенского уезда.

Позднее в 1790 году у города появился свой герб с изображением летящего в прыжке тигра с соболем в зубах и тремя слитками серебра в знак свидетельства, что в округе города имеются серебряные руды и средства для их переработки.

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