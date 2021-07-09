Белгород, 9 июля, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В арбитраж Белгородской области поступил банкротный иск от администрации Яковлевского городского округа. Ответчиком по делу, которое пока не принято к производству, выступает ОАО «Томаровский авторемонтный завод», передаёт ИА REGNUM.

Банкротство

Иск от администрации поступил 2 июля 2021 года. Сумма претензий — 1 683 742,56 рубля. В марте 2021 года по иску к заводу было взыскано в пользу администрации «1 683 742 рубля 56 копеек задолженности по договору аренды земельных участков от 09.06.2015 года и 875 596 рублей 71 копейка пени за период с 17.10.2017 г. по 01.10.2020 года». В целом сумма составила 2 559 339 рублей 27 копеек.

В банкротном деле третьими лицами приглашены управление Росреестра, служба судебных приставов и УФНС по региону. В качестве арбитражного управляющего предлагается участник союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада».

По данным ЕГРЮЛ, ОАО «Томаровский авторемонтный завод» учреждено в декабре 1992 года в поселке Томаровка Яковлевского района. Директор — Дмитрий Попов, учредителем числится комитет по управлению имуществом региона.

На сайте предприятия уточняется, что оно ведёт свою историю с 1967 года. Завод производит различную продукцию, в том числе тракторный кран-манипулятор, водонапорные башни и многое другое.