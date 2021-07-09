Санкт-Петербург, 9 июля, 2021, 10:53 — ИА Регнум. За неоплату стоянки транспортных средств в зоне платной парковки в Санкт-Петербурге ежедневно штрафуют около 300 автомобилистов, сообщил 9 июля заместитель председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Дмитрий Ваньчков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Паркомат в зоне платной парковки Петербурга

По словам чиновника, в марте 2020 года были приняты изменения в Кодекс об административных правонарушениях. У сотрудников ГИБДД появилась обязанность предоставлять городским службам персональные данные владельцев автомобилей, которые не оплатили парковку в платной зоне. Таким образом, в случае неоплаты недобросовестному автомобилисту грозит штраф.

«Количество штрафов снижается, людей, которые пользуются платной парковкой, всё больше, — добавил Ваньчков. — Ежедневно в зоне платной парковки выписывается порядка 300 штрафов за неуплату платной парковки».

Он напомнил, что для жителей домов в границах платной зоны, которые владеют личным транспортным средством, действуют льготные условия — годовой тариф в 1,8 тыс. рублей при условии оформления парковочного разрешения. Также парковаться бесплатно в платной зоне имеют право проживающие в ней участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы войны, а также лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», зарегистрированные в Петербурге многодетные семьи.

«Десять процентов мест на каждой улице отведены для бесплатного размещения транспортного средства инвалидов и перевозящих их лиц», — добавил Ваньчков.

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Напомним, в настоящее время платная парковка функционирует на 28 улицах в центре Петербурга в период с 8:00 до 20:00 часов. Стоимость 1 часа парковки для легковых автомобилей составляет 60 рублей, для транспортных средств категорий А и М — 30 рублей, для грузовиков — 120 рублей. В ближайшие годы платная парковка охватит целиком Центральный и Адмиралтейский районы города.