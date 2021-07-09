Москва, , 10:46 — REGNUM На сегодняшний день в Ливии сохраняется одна из самых острых проблем — присутствие иностранных военных. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

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«Проблема иностранного военного присутствия является для Ливии на сегодняшний день одной из наиболее острых, — подчеркнул в беседе с РИА Новости дипломат. — Без её решения говорить о подлинном и надежном урегулировании в стране не приходится».

Вершинин также добавил, что эта проблема была в фокусе внимания участников конференции по Ливии, которая состоялась в берлине 23 июня. Замглавы МИД РФ напомнил, что достичь абсолютного консенсуса тогда не удалось.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Ливии в поддержку механизма прекращения огня и вывода иностранных сил из страны. Согласно документы, меры, касающиеся незаконного экспорта нефти из Ливии, продлены до 30 июля 2022 года. Также резолюция предусматривает создание в Ливии группы из 60 человек для наблюдения за прекращением огня — МООНПЛ.

Добавим, что в мае спецпосланник Генсека ООН по Ливии Ян Кубиш заявил, что продолжающееся использование, присутствие и действия тысяч наёмников, иностранных боевиков и членов вооружённых группировок представляют угрозу безопасности не только Ливии, но и всему региону». По его словам, это не способствует примирению конфликтующих сторон в этой стране.