Москва, , 10:51 — REGNUM Представители США и Евросоюза пытаются повлиять на предвыборную кампанию в Молдавии и делают это очень активно. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 9 июля.

«С сожалением вынуждены констатировать, что предвыборная кампания в Молдавии сопровождается беспрецедентным вмешательством представителей США и Евросоюза во внутриполитические процессы страны», — сказала Захарова.

По её словам, Россия внимательно следит за предвыборным процессом в Молдавии. Москва настроена на конструктивную работу с новым парламентом и правительством этой страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Молдавия готовится к внеочередным парламентским выборам, которые назначены на 11 июля.

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