Салехард, 9 июля, 2021, 10:46 — ИА Регнум. На Ямале свыше 7200 детей из многодетных семей с начала каникул отправились в отпуск вместе с родителями по льготным билетам. В ЯНАО субсидируются авиаперелеты по 34 межрегиональным маршрутам, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

Билеты во все курортные города по субсидируемым маршрутам продаются по единой тарифной сетке — 9900 рублей. Для детей до 12 лет на билет действует скидка 50%, детям до двух лет без предоставления места — бесплатно. Для ребятишек из многодетных семей билеты на все субсидируемые направления продаются по сниженной стоимости — за 2500 рублей.

«Треть из общего количества направлений, субсидируемых в округе, на южные курорты — в города Симферополь, Сочи и Краснодар из четырех аэропортов Ямала. Важно, что люди могут добраться до места отдыха без пересадок, максимально сократив контакты в аэропорту», — отметил первый заместитель председателя Заксобрания Ямала Алексей Ситников.