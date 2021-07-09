Джакарта, , 10:44 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения отметила, что в 16 провинциях Индонезии все еще есть медицинские работники, которые не привились против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Провинциями с наибольшим количеством медиков, не прошедших вакцинацию были Ачех, Папуа и Малуку.

Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 1 424 295 медицинских работников.

Министерство здравоохранения планировало завершить вакцинацию медицинских работников в марте 2021 года, но поставленная правительством цель была отложена на четыре месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что в страну доставят 30 единиц кислородных концентраторов.

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