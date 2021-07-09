Москва, , 10:44 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров проведёт 12 июля встречу со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри, заявила 9 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«12 июля состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова со спецпредставителем президента США по вопросам климата Керри в рамках его рабочего визита в Москву», — сказала Захарова на брифинге.

Ожидается, что стороны предметно обсудят актуальные вопросы международной климатической повестки дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин заявил, что якобы нежелание Москвы заниматься проблемами климата — это «чушь», «миф» или «откровенные передергивания».

Читайте также: Байден назвал сферы, в которых возможно сотрудничество между Россией и США