Москва, 9 июля 2021, 10:44 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров проведёт 12 июля встречу со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри, заявила 9 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ожидается, что стороны предметно обсудят актуальные вопросы международной климатической повестки дня.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин заявил, что якобы нежелание Москвы заниматься проблемами климата — это «чушь», «миф» или «откровенные передергивания».
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