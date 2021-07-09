Москва, 9 июля, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров проведёт 12 июля встречу со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри, заявила 9 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«12 июля состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова со спецпредставителем президента США по вопросам климата Керри в рамках его рабочего визита в Москву», — сказала Захарова на брифинге.

Ожидается, что стороны предметно обсудят актуальные вопросы международной климатической повестки дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин заявил, что якобы нежелание Москвы заниматься проблемами климата — это «чушь», «миф» или «откровенные передергивания».

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