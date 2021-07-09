Новая Усмань, Воронежская область, 9 июля, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Жителям Новоусманского района Воронежской области предлагают приютить бездомных собак, отловленных в поселениях и прошедших стерилизацию и лечение. С инициативой выступил отдел по развитию сельских территорий администрации Новоусманского муниципального района, сообщили 9 июля в пресс-службе районной администрации.

Марина Каширская ИА REGNUM Бездомные собаки

«Дело в том, что закон предписывает выпускать отловленных собак после процедур стерилизации и лечения в привычную среду обитания. Однако, судя по отзывам, часть жителей района это не устраивает. В то же время, многие новоусманцы открыто выступают и против отлова, утверждая, что бездомные собаки никого не трогают, если их не провоцировать», — пояснил предложение руководитель отдела Андрей Авраменко.

Он уточнил, что на данный момент с организацией, которая занимается отловом безнадзорных животных, достигнуто соглашение о том, что любой желающий может приютить пойманную собаку — речь идёт не только о новоусманцах, но и жителях других муниципалитетов. По телефону +7(47 341) 5−34−85 можно запросить фото животных.