Ярославль, 9 июля, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В 2020 году впервые за последние десять лет в Ярославской области зафиксирован миграционный отток населения. Об этом сообщает Ярославльстат.

Санкт-Петербург

Разница между приехавшими в область и уехавшими из неё составила 964 человека. Всего регион в 2020 году покинули 32 215 ярославцев. Приехало в Ярославскую область 31 251 человека.

Как и прежде, наибольшее число ярославцев предпочитают в качестве нового места жительства Московскую область, Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Краснодарский край. В эти регионы уехали около тысячи человек.

Приток жителей из других регионов сократился, но главные направления миграции остались прежними. В Ярославскую область по-прежнему переселяются из Архангельской области, республики Коми, Ивановской и Мурманской областей. Из этих регионов приехало около 700 человек.

Среди зарубежных государств основным источником пополнения населения Ярославской области в 2020 году был Таджикистан, из которого переселилось около сотни жителей.