В Белгородской области проведут инвентаризацию индивидуального жилья
Белгород, 9 июля, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Провести инвентаризацию индивидуального жилья поручил врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Эти данные послужат критерием при принятии решения о льготном кредитовании населения для завершения строительства, сообщает 9 июня пресс-служба правительства региона.
Руководитель области отметил, что регион — безусловный лидер по темпам строительства индивидуального жилья. Причём жителей районов ИЖС необходимо обеспечивать школами, детскими садами, общественным транспортом и учреждениями дополнительного образования. При этом граждане должны понимать, что приобретая дом на природе, они теряют развитую социальную инфраструктуру. В то же время власти постараются снизить расходы застройщиков на строительство.
К сентябрю 2021 года в регионе представят стратегию развития строительной области.