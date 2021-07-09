Белгород, 9 июля, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Провести инвентаризацию индивидуального жилья поручил врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Эти данные послужат критерием при принятии решения о льготном кредитовании населения для завершения строительства, сообщает 9 июня пресс-служба правительства региона.

Строительство дома

Руководитель области отметил, что регион — безусловный лидер по темпам строительства индивидуального жилья. Причём жителей районов ИЖС необходимо обеспечивать школами, детскими садами, общественным транспортом и учреждениями дополнительного образования. При этом граждане должны понимать, что приобретая дом на природе, они теряют развитую социальную инфраструктуру. В то же время власти постараются снизить расходы застройщиков на строительство.

«Я понимаю, что сейчас на рынке сложная ситуация с ценами на строительные материалы, и поэтому нужно искать способ снизить стоимость жилья для потребителя. Не вижу смысла привлекать иностранные строительные компании, как это делается в некоторых соседних регионах. Такие меры оказывают негативное влияние на строительную сферу региона. В Белгородской области работают высокоорганизованные специалисты, совместными силами мы найдём решение. Нам необходимо провести инвентаризацию индивидуального жилья. Собранные данные мы сможем использовать для принятия решения о льготном кредитовании населения на завершение строительства собственного жилья», — подчеркнул Вячеслав Гладков.

К сентябрю 2021 года в регионе представят стратегию развития строительной области.