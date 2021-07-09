* Талибы — запрещённая в России организация

Москва, 9 июля, 2021, 10:37 — ИА Регнум. *Талибы — запрещенная в России организация

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

РФ отмечает резкое нарастание напряженности на афгано-таджикской границе, движение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролируют около двух третей границы с Таджикистаном, об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на пресс-брифинге.

«Движение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в короткие сроки заняло большую часть пограничных уездов и в настоящий момент контролируют около двух третей границы с Таджикистаном. При этом зафиксированы неоднократные случаи перехода афганских силовиков на таджикскую территорию, в результате были столкновения с движением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — отметила Захарова.

Она отметила, что Москва и Душанбе ведут интенсивные рабочие контакты по линии оборонных ведомств, пограничных служб и по дипломатическим каналам, ситуация на границе находится под пристальным вниманием.

«В случае необходимости дополнительные меры будут предприняты со всей решимостью в духе российско-таджикистанского союзничества для недопущения агрессии или территориальных провокаций», — уточнила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили главный пограничный переход на границе Афганистана с Ираном.